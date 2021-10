Green pass: problemi giudice, slitta processo P.za S.Carlo

(ANSA) - TORINO, 14 OTT - Problemi legati al Green pass hanno fatto saltare due delle udienze del processo di Piazza San Carlo celebrato dalla corte di Assise a Torino. Secondo quanto si è appreso, per uno giudici popolari potrebbero sorgere degli inconvenienti. La presidenza, in attesa che si risolva la situazione, ha così deciso di cancellare le udienze fissate per il 22 e 28 ottobre e di aggiornare il procedimento a novembre, quando riprenderanno gli interventi degli avvocati difensori.

