Stellantis: assemblea Maserati, sindacati illustrano piano

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Grande partecipazione all'assemblea in corso ai cancelli della Maserati di Grugliasco.

I sindacati stanno illustrando ai lavoratori il piano per Torino, presentato lunedì da Stellantis nell'incontro al Mise, che prevede il progressivo spostamento delle attività dell'Agap a Mirafiori.

Azienda e sindacati si vedranno il 25 ottobre per entrare nello specifico del piano annunciato da Stellantis: in particolare al centro del confronto ci sarà il tema del progressivo trasferimento dei lavoratori da Grugliasco a Mirafiori. All'Agap resterà fino al 2024 un centinaio di lavoratori della lastratura. (ANSA).