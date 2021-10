Maltempo:sbloccati fondi Stato,Regione avvia iter erogazioni

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Sono stati sbloccati i fondi nazionali destinati a risarcire le attività economiche e produttive e i privati del Piemonte per i danni subiti nel corso di eventi alluvionali del 2019 e 2020. La Regione Piemonte ha così potuto approvare i criteri per le erogazioni, che prevedono contributi fino a 20 mila euro per le attività economiche e produttive, comprese le aziende agricole, e fino a 5 mila euro per le case dei privati .

Il Presidente della Regione, Alberto Cirio, nel suo ruolo di Commissario Straordinario per la Ricostruzione, ha firmato l'ordinanza di approvazione dei criteri per l'erogazione delle risorse. I Comuni potranno ora proseguire nell'iter, perfezionando le richieste dei privati e accogliendo le perizie delle attività economiche, cui seguirà l'avvio dell'istruttoria per comunicare gli importi necessari alla Regione.

Per ovviare alle difficoltà che le lungaggini burocratiche causano, la Regione aveva subito messo a disposizione 7,5 milioni di euro dal proprio bilancio per i contributi ai privati danneggiati dall'alluvione di ottobre 2020.

Lo sblocco dei fondi statali era stato più volte sollecitato dalla Regione e dai parlamentari piemontesi. (ANSA).