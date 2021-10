Arte: alla Gam di Torino grande mostra dedicata a Fattori

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Apre al pubblico domani, 14 ottobre, la grande mostra dedicata all'opera di Giovanni Fattori, tra i protagonisti dell'Ottocento italiano. "Fattori.

Capolavori e aperture sul '900" è organizzata e promossa dalla Gam Torino - Fondazione Torino Musei e da 24 Ore Cultura - Gruppo 24 Ore con l'Istituto Matteucci e il Museo Civico Giovanni Fattori di Livorno. Si potrà visitare fino al 20 marzo 2022.

Il percorso espositivo, che presenta oltre 60 capolavori dell'artista livornese, tra cui tele di grande formato, preziose tavolette e una selezione di acqueforti, si articola in nove sezioni e copre un ampio arco cronologico che dal 1854 giunge al 1894, dalla sperimentazione macchiaiola e da opere capitali degli anni Sessanta e Settanta fino alle tele dell'età matura.

Le curatrici del progetto, Virginia Bertone (conservatore capo della Gam) e Silvestra Bietoletti (storica dell'arte, specialista di pittura toscana dell'Ottocento), affiancate dal Comitato scientifico composto da Cristina Acidini, Giuliano Matteucci e Fernando Mazzocca, hanno concepito un articolato progetto espositivo dove si succedono, secondo una scansione cronologica e tematica, le opere di Fattori la cui vicenda artistica seppe incontrare, già nell'Ottocento, anche il gusto dei torinesi, come testimonia la sua presenza alle mostre allestite in città - sia a manifestazioni annuali della Società Promotrice di Belle Arti di Torino sia alle Esposizioni Nazionali - dalla primavera del 1863 e fino al 1902. Concludono il percorso alcune opere emblematiche di allievi di Fattori e di artisti influenzati dalla suggestione della sua pittura, come Plinio Nomellini, Oscar Ghiglia, Amedeo Modigliani, Lorenzo Viani, Carlo Carrà, Giorgio Morandi. Arricchisce la mostra un suggestivo video che racconta i luoghi, le vicende umane e le relazioni artistiche che hanno accompagnato la vita del maestro attraverso le parole dello stesso Fattori, desunte da lettere e documenti. (ANSA).