Stellantis: Pietro De Biasi lascia gruppo dopo dieci anni

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - Pietro De Biasi, responsabile delle relazioni industriali di Stellantis - secondo quanto apprende l'ANSA da fonti sindacali - lascerà il 30 novembre, dopo quasi dieci anni, il gruppo. All'incontro al Mise di ieri De Biasi non ha partecipato, mentre erano presenti due dei suoi più stretti collaboratori Roberto Cortese e Paola Momo.

De Biasi, 57 anni, ha assunto la carica di responsabile delle relazioni industriali di Fca nel 2012 al posto di Paolo Rebaudengo. Laureato in Giurisprudenza, ha sempre lavorato nell'area delle risorse umane, iniziando l'attività in Alitalia nel 1989. Entrato nel Gruppo Riva nel 1992, ha lavorato in Germania fino al 1996. Dal 1997 è stato responsabile delle Risorse Umane e Relazioni Industriali del Gruppo Riva. Dal 1997 al 2012 è stato consigliere di Federmeccanica e di Federacciai.

