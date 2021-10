Tartufo,autunno con fiere e notti di cerca nell'Alessandrino

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Fiere e mostre mercato ma anche la ricerca in notturna e addestramento dei cani. Un programma lungo due mesi, ottobre e novembre, di iniziative sulle colline alessandrine, messo a punto da Alexala, l'agenzia turistica locale. Il calendario delle fiere è stato aperto il 10 ottobre a Bergamasco, prosegue con Cella Monte (6-7 novembre), Murisengo (14 e 21 novembre), Alessandria (Fiera di San Baudolino, 13 e 14 novembre), San Sebastiano Curone (21-28 novembre), Ovada (20 e 21 novembre), Acqui Terme (Acqui e Sapori, 27 e 28 novembre).

Le attività proposte spaziano invece dal 'Trifula trophy', una cerca di gruppo in una tartufaia privata di 6 ettari (htt://artquick.it/it), la ricerca in notturna (www.stiledivinotravel.com), la cerca del tartufo con le trifulau donne (https://www.facebook.com/Monferrato Travel/), l'addestramento dei cani alla cerca del tartufo (httos://www.tartufoitalia.com) e l'aperitivo con truffle cocktail al Caffè degli Artisti di Alessandria. (ANSA).