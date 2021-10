Cuneo, torna la Fiera del Marrone dopo lo stop del 2020

(ANSA) - CUNEO, 09 OTT - Dopo l'annullamento del 2020, torna a Cuneo - da venerdì 15 a domenica 17 ottobre - la Fiera nazionale del Marrone, una delle più importanti rassegne enogastronomiche piemontesi, dedicata alle castagne e al meglio della produzione autunnale. L'edizione numero 22 sarà per forza diversa rispetto al passato: un formato ridotto e non diffuso in tutto il centro storico, con i 118 stand concentrati in piazza Galimberti e un percorso obbligato e accessi controllati e presidiati, con obbligo del green pass e nessuna somministrazione di cibo e bevande. Alla fine del percorso restano i caldarrostai. Previsti spettacoli e animazioni in piazza Virginio. Confermato anche il mercato straordinario di domenica in corso Nizza, piazza Europa e corso Santarosa (chiuse al traffico) con altri 250 espositori. "La pandemia non è purtroppo ancora terminata, - dice il sindaco di Cuneo, Federico Borgna - ma la conferma della Fiera nazionale è una scelta improntata alla ripartenza, alla fiducia, alla voglia di tornare alla normalità.

Un modo per ridare vita alla nostra città, alle nostre piazze.

Tutti sentiamo la necessità di sentirci nuovamente comunità e lo faremo valorizzando il meglio delle produzioni del territorio".

La Fiera è in collaborazione con Coldiretti, Confartigianato, Confagricoltura, Cia (confederazione italiana agricoltori), Slow Food, Atl del Cuneese. Gli orari: inaugurazione venerdì alle 10,30 in piazza Galimberti, poi stand aperti fino alle 23; sabato dalle 9 alle 23 e domenica alle 9 alle 21. L'ingresso è libero. Info su www.marrone.net. (ANSA).