Antonov caduto nel Torinese, 25 anni fa schianto con 4 morti

(ANSA) - TORINO, 08 OTT - Nel giorno del 20° anniversario della strage di Linate ricorre anche il 25° di un altro gravissimo incidente aereo negli scali italiani, quello del cargo Antonov An-24 caduto pochi metri dopo la fine della pista di Torino Caselle. Quattro le vittime: il navigatore Oleg Pripouskov, il copilota Alexandre Ougrumov e i coniugi Fiorentino Martinetto e Maria Perucca, rimasti sotto le macerie della loro cascina a San Francesco al Campo. L'Antonov, della compagnia Aeroflot, che all'epoca era il più grande cargo al mondo, era decollato da Mosca diretto in Brunei dove avrebbe dovuto consegnare auto di lusso al sultano. Doveva atterrare a Caselle per caricare i veicoli ma la manovra fallì per un errore umano: il pilota non aveva tenuto conto che la pista di Caselle in quel periodo era più corta per dei lavori di manutenzione, cercò di far riprendere quota al velivolo ma - come avrebbe poi appurato l'inchiesta della Procura di Ivrea - non disattivò gli inversori di spinta. L'aereo, dopo avere danneggiato una casa con l'ala sinistra, finì la sua corsa sulla cascina di San Francesco al Campo. A bordo c'erano 23 persone: 8 rimasero illesi, altri 13 feriti - il più grave subì l'amputazione di un piede - due morirono. Ferita anche una parente dei coniugi Martinetto. Nel giugno del 1998 il pilota Alexei Borodaj ha patteggiato una pena di due anni di carcere con la condizionale.

Il Comune ha ricordato la ricorrenza con un messaggio su Facebook: "In occasione del 25° anniversario del disastro aereo avvenuto l'8 ottobre 1996, il Sindaco e l'Amministrazione comunale di San Francesco al Campo ricordano i due concittadini e i piloti del velivolo periti nel tragico incidente". (ANSA).