Fiori ed educazione ambientale, 3 giorni speciali di FLOReal

(ANSA) - TORINO, 07 OTT - Vestito autunnale e nuova elegante sede per 'Flor' , la storica rassegna dedicata al florovivaismo d'eccellenza. Dal centro di Torino approda alla monumentale Palazzina di caccia di Stupinigi, dall'8 al 10 ottobre, diventando 'FLOReal. Un festival di tre giorni, non solo ricco di piante e fiori ma con un palinsesto culturale ricco di ospiti e di iniziative: presentazioni di libri e conferenze, proiezioni di documentari e performance teatrali, mostre, laboratori per grandi e piccoli ma anche performance e djset. E anche un ampio spazio dedicato alla gastronomia, con le eccellenze del gusto del territorio.

Nella parte di mostra mercato ci sono alcuni tra i migliori vivaisti provenienti da tutta Italia: dalle rose di Firenze, agli agrumi siciliani e toscani, dalle orchidee dalla Lombardia ai bonsai della Liguria, piante succulente e carnivore, orchidee, tillandsie, piante acquatiche e rampicanti, aromatiche e tropicali. Piante da appartamento, da secco e da sole intenso, da ombra, bonsai, fioriture annuali, bulbose e graminacee. Non mancheranno varietà più stagionali come le viole, i ciclamini, peperoncini di ogni genere, settembrini e rose rifiorenti. Si potranno trovare rarità e piante insolite.

Ampio spazio verrà dato ai più piccoli con FLOR EDUCATIONAL, lo spin-off di Flor ideato nel 2019: in programma laboratori 'diffusi' lungo i giardini della Palazzina di Caccia per contribuire a creare una coscienza del verde nei più giovani.

FLOReal ospita anche la prima edizione di RIFEST, un'intera sezione dedicata al tema della sostenibilità in tutte le sue accezioni.

Un'anteprima giovedì 7 ottobre con la presentazione della 1a edizione della "Guida ai Vivai d'Italia", edita da Add Editore e curata da Giustino Ballato e Rossella Vayr: un affascinante viaggio nel verde attraverso 300 vivai di tutta Italia.

Gli orari di FLOReal: venerdì dalle ore 10.30 alle ore 19.30; sabato 9 e domenica 10 dalle ore 9.30 alle ore 19.30, il costo del biglietto è di 5 euro, che saranno destinati al progetto di riforestazione urbana FORESTOPIA. Per accedere alla manifestazione occorre essere muniti di green pass e documento di identità. La programmazione culturale è gratuita con un accesso alternativo a quello della mostra mercato. (ANSA).