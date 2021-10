Bar di Vercelli centrale dello spaccio, 12 misure cautelari

(ANSA) - VERCELLI, 07 OTT - Sono 12 le misure cautelari eseguite dalla polizia di Vercelli nell'ambito dell'operazione 'Revenge 2020', che ha portato a smantellare una fiorente attività di spaccio di stupefacenti nel capoluogo quantificabile nello smercio di circa 2-3 etti di cocaina a settimana. La movimentazione complessiva, nei 6 mesi di indagine, è stata di circa due chilogrammi di cocaina e uno di hashish, per un giro di affari di circa 250.000 euro. Fulcro dell'attività di spaccio, un italiano pregiudicato, residente da anni a Vercelli, a capo di una banda con base operativa in un bar cittadino da lui gestito. I 'signori della droga' utilizzavano i social network per contattarsi, e grazie alle indagini è stato possibile ricostruire la filiera della commercializzazione dello stupefacente; a ricevere l'ordine era un pregiudicato calabrese di Palestro (Pavia), mentre i canali di approvvigionamento erano persone domiciliati nelle province di Pavia e Novara.

Delle dodici misure cautelari, sette sono in carcere.

Venticinque gli indagati totali. La polizia, coordinata dalla Procura di Vercelli, sta procedendo a perquisizioni domiciliari, di cui una anche in un campo nomadi nel capoluogo. Il questore ha disposto la chiusura per 30 giorni del bar epicentro dell'attività di spaccio. (ANSA).