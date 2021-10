Settimana della Psicologia,a Torino 4 incontri sul benessere

(ANSA) - TORINO, 05 OTT - In occasione della VI Edizione della Giornata Nazionale della Psicologia, ideata e promossa dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP) - che ricorre il prossimo 10 ottobre - l'Ordine degli Psicologi del Piemonte (OPP) ha varato un programma di incontri affrontare il tema scelto quest'anno, 'Aiutare la Psiche per Aiutare la Vita'.

Il programma prevede il 6 Ottobre (ore 9-13), alla Scuola Holden, "L'anima delle parole… tra cura e scrittura", il 7 Ottobre (20:45), al Palazzo della Luce "Suoni, note e richiami di Psicologia. Come la musica contribuisce al nostro benessere", l'11 Ottobre (14-18) alla sede dell'Ordine dei Medici. "Lo sport: un diritto di tutti. Il ruolo della Psicologia nelle prestazioni umane"; il 22 Ottobre (9-13), alla sede Ordine dei Medici, "La Psicologia in dialogo con le altre discipline per il futuro del pianeta: circondarsi di benessere".

L'ingresso agli eventi è gratuito, previa registrazione all'indirizzo www.ordinepsicologi.piemonte.it e presentazione del green pass. (ANSA).