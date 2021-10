Ciclismo: Pogacar ufficializza, parteciperà al 'Lombardia'

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Tadej Pogacar, vincitore degli ultimi due Tour de France, ha ufficializzato la propria presenza al 'Lombardia' di ciclismo, organizzato da Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport e in programma sabato. Prima della 'Classica delle foglie morte', la 'sua' squadra, l'UAE Emirates sarà di scena anche nella Milano-Torino di domani e nella Gran Piemonte di giovedì. Pogacar al 'Lombardia' sarà affiancato - fra gli altri - da Marc Hirschi, Diego Ulissi e Davide Formolo. "Sono pronto per partecipare per la prima volta al 'Lombardia'. Ho effettuato una ricognizione del percorso: si correrà in scenari meravigliosi, su strade davvero impegnative. Sarà una corsa altamente selettiva. Penso sia un bel modo per terminare una stagione per me entusiasmante", ha dichiarato Pogacar. Valerio Conti, invece, sarà al via della Milano-Torino (con Ulissi) e della Gran Piemonte (assieme ad Alessandro Covi e a Matteo Trentin). (ANSA).