Unione Industriali, donne e giovani 4.0 guadagnano di più

(ANSA) - TORINO, 04 OTT - Il lavoro digitale aumenta le retribuzioni e attenua le differenze di genere così come quelle d'età. Tra i lavoratori con competenze digitali si rileva una maggiore concentrazione di donne con stipendi più elevati in aree come il marketing e le risorse umane. La retribuzione d'ingresso varia in funzione della laurea, l'indirizzo più premiato è quello tecnico-scientifico con salari di ingresso superiori ai 2.000 euro al mese. Mediamente un giovane 4.0 guadagna 32.000 euro all'anno contro i 30.000 di un pari età analogico. Emerge dall'indagine retributiva dell'Unione Industriali di Torino, realizzata in collaborazione tra dodici associazioni del Nord aderenti a Confindustria. Nel 2021 sono state coinvolte 800 imprese con 60.000 dipendenti. Le aziende torinesi sono 340 con 11.000 lavoratori Nel 2021 i salari sono cresciuti mediamente dell'1,8% La retribuzione media per gli operai si attesta sui 27.500 euro all'anno, con differenze che riguardano soprattutto il livello di specializzazione dei lavoratori: mentre gli operai generici si posizionano intorno ai 24.000 euro all'anno, quelli altamente specializzati superano i 30.000 euro all'anno. "Con il passare del tempo aumentano le differenze a vantaggio di chi ha conoscenze tecnico-scientifiche. Un input che deve orientare in un certo modo le scelte dei percorsi formativi delle nuove generazioni", sottolinea il direttore dell'Unione Industriali, Angelo Capetti.

Nelle nuove generazioni lo stipendio non è l'unico elemento di valutazione nella scelta lavorativa. Pesano fattori quali le prospettive di carriera, la presenza di un sistema di welfare aziendale, l'ambiente di lavoro e la sua organizzazione, la presenza o meno dello smart working. Il lavoro da lontano è in crescita: tra le tendenze più nuove - ancora difficili da analizzare in termini quantitativi - c'è quella dello smart working addirittura da un altro Paese. (ANSA).