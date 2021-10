Torino: Giorgetti "Damilano è imprenditore, persona giusta"

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - "Il momento è speciale, ma non durerà per sempre. Ci sono grosse opportunità che ci vengono dall'Europa, ma servono i protagonisti. E serve fare sistema, così come ha fatto Torino con le Atp Finals. Tutti si sono coordinati e la città le ha ottenute. Sono state perse le Olimpiadi, ma le Atp son arrivate. E se usate bene saranno un volano enorme". Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, chiudendo la campagna elettorale di Paolo Damilano, candidato a sindaco per Torino Bellissima e il centrodestra.

Per Giorgetti, Damilano, da lui sostenuto con ben due incontri elettorali nell'ultima settimana, 'è la persona più giusta, un imprenditore, e mi sembra che la gente abbia voglia di un uomo di impresa. Che sappia fare. È un valore aggiunto, un di più. Il futuro sarà un futuro di investimenti. E un imprenditore dovrebbe saper cogliere le opportunità, le novità e capire dove investire. Io non ho quell'intuito, sono un commercialista. E colgo quanto sia importante una logica di impresa per guidare una città straordinaria cone questa".

(ANSA).