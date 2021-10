Labcube Reale#Green, 10 prototipi dei maestri artigiani

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Prende il via il 2 ottobre il progetto Labcube Reale#Green, nato dalla collaborazione tra Confartigianato Torino, Camera di commercio di Torino, FabLab Torino,Turn Design Community e la Reggia di Venaria. L'evento, che gode del Patrocinio della Città di Venaria Reale, della Città Metropolitana di Torino e ha La Stampa come media partner, si inserisce nell'ambito della programmazione 2021 della Reggia di Venaria, #LaVenariaGreen, dedicata al tema del paesaggio, della sostenibilità e dell'ambiente. Labcube Reale#Green rappresenta l'evoluzione del progetto Labcube Reale realizzato nel 2019.

I 10 prototipi saranno esposti fino a domenica 5 dicembre, presso il bookshop della Reggia di Venaria, e si ispirano ai temi della sostenibilità, del paesaggio e del green, nonché all'"infinita bellezza" che dà il titolo alla mostra in corso alla Reggia di Venaria. I prototipi saranno acquistabili solo in un momento successivo all'esposizione.

Labcube Reale#Green è una rassegna collettiva, un compendio del bello e del ben fatto, che ha visto come protagonisti 10 gruppi di lavoro, composti ciascuno da un artigiano e un designer, che si sono cimentati con medium espressivi diversi (carta, ceramica, ferro, tessuti) e che hanno realizzato 10 oggetti, fornendo interpretazioni e sguardi differenti sul green. (ANSA).