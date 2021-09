Stellantis Melfi: Uilm, a ottobre solo sei giorni di lavoro

(ANSA) - POTENZA, 29 SET - A causa "della mancanza di semiconduttori che non permettono di far fronte agli ordini", nello stabilimento Stellantis di Melfi (Potenza) "per il mese di ottobre, ad oggi, si prevede solo la produzione di ottomila vetture (sei giorni di lavoro)". Lo ha reso noto il segretario della Uilm Basilicata, Marco Lomio, al termine "dell'esame congiunto in Stellantis in relazione ad un ulteriore periodo di cassa integrazione per il mese di ottobre".Per il rappresentante sindacale, "questa situazione ormai sta mettendo in ginocchio tutto il settore dell'automotive ma per Melfi e la sua area industriale composta da 15 mila lavoratori è l'ulteriore conferma del disastro economico che ormai da mesi i lavoratori stanno affrontando. Non c'è più tempo da perdere, c'è bisogno - ha aggiunto Lomio - di misure straordinarie per far fronte a questa situazione e l'incontro dell'11 ottobre convocato dal Ministro Giorgetti deve andare nella direzione affrontare in modo reale una situazione che sta diventando ingestibile".

(ANSA).