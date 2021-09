Enogastronomia: vini e sapori torinesi,20 cene al ristorante

(ANSA) - TORINO, 28 SET - Promuovere e raccontare i vini torinesi con un circuito di cene aperte al pubblico in alcuni dei ristoranti più significativi della provincia. E' l'iniziativa varata dall'Enoteca Regionale dei Vini della provincia di Torino e dalla Strada Reale dei Vini Torinesi con un calendario che si sviluppa tra la fine di settembre e la fine di novembre: 20 serate in altrettanti locali dove il menu è studiato per il miglior abbinamento tra le eccellenze enologiche del territorio e quelle gastronomiche delle cucine coinvolte.

"Un format che rappresenta una grande opportunità per i prodotti ed un volano al turismo enogastronomico di qualità - spiega Alessandro Comotto, presidente della Strada Reale dei Vini Torinesi"; "una virtuosa sinergia tra i nostri due enti - aggiunge Corrado Scapino, presidente dell'Enoteca Regionale dei Vini della provincia di Torino - stiamo lavorando a diverse iniziative che desideriamo promuovere, attraverso una comunicazione più efficace in modo da raccontare al meglio le nostre attività e quelle dei nostri produttori.

Il programma è stato aperto il 23 Settembre con la zona del Pinerolese. Tutte le cene sono organizzate nel totale rispetto delle disposizioni vigenti in tema di distanziamento e contenimento del rischio di contagio. Le prenotazioni dovranno essere fatte direttamente ai singoli locali.

Il progetto, sostenuto dal Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale è realizzato dall'Enostrada dei Vini Torinesi, all'interno della quale operano i due enti organizzatori.

