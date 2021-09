Arte: The Others, un nuovo format finanzia giovani talenti

(ANSA) - TORINO, 23 SET - Sono stati selezionati i 5 giovani curatori under 30 che, dal 4 al 7 novembre, presenteranno un proprio progetto curatoriale nell'ambito della X edizione di The Others, esposti nella sede del Padiglione 3 di Torino Esposizioni. Fra i cinque progetti selezionati tre gallerie estere e due italiane: Romania, Francia, Russia e per l'Italia, Torino e Milano.

Il nuovo format premia per la prima volta i giovani talenti, con un riconoscimento in denaro di 1.000€ euro con l'obiettivo di sostenere ricerca e sperimentazione nella pratica curatoriale. Le gallerie coinvolte dai vincitori nella presentazione del progetto, otterranno inoltre uno spazio gratuito in fiera, all'interno della sede del Padiglione 3 di Torino Esposizioni. I giovani curatori entreranno in contatto attivamente con lo spazio espositivo per valorizzare sempre di più la cooperazione sinergica tra curatore ed espositore.

(ANSA).