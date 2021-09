Intesa: al via Imprese Vincenti 2021, otto tappe tematiche

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Prende il via domani a Milano la terza edizione di Imprese Vincenti, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane che, dal 2019 ha accompagnato 264 aziende 'vincenti' in percorsi di crescita e sviluppo.

Le imprese selezionate si presenteranno durante il digital tour in 8 tappe tematiche che evidenziano le strategie vincenti su cui puntano le pmi: Innovazione-R&S, internazionalizzazione, digitalizzazione, Esg e sostenibilità, filiere e territorio, agroalimentare e non profit. La suddivisione per aree tematiche, anziché per territori di appartenenza, è la novità di questa edizione, che conferma l'impegno di Intesa Sanpaolo a sostegno delle imprese, le quali, costituiscono una ricchezza del Paese.

Sono quasi 6.000 le pmi italiane che si sono autocandidate alle precedenti selezioni, a conferma della volontaà di molte aziende di intraprendere percorsi di valorizzazione nonostante un contesto complesso e incerto. Il progetto è rivolto a imprese clienti e non di Intesa Sanpaolo, sia pubbliche che private, a prevalente capitale italiano e non appartenenti a gruppi multinazionali, che abbiano un fatturato compreso fra 2 e 130 milioni di euro, almeno 10 dipendenti e sede legale in Italia.

