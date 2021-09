Scuola: protesta a Cuneo contro il Green pass

(ANSA) - CUNEO, 13 SET - Protesta contro il green pass nel primo giorno di scuola davanti all'ufficio scolastico provincia di Cuneo. Una cinquantina i dipendenti della scuola che hanno contestato "l'obbligo di esibire un permesso per poter lavorare". Tra slogan - "Giù le mani dai bambini" e "Libera scelta" - e cartelloni, l'accusa è che in un anno e mezzo di Covid si è fatto poco per gli spazi scolastici e i trasporti: "Il green pass fa nulla per tutelare la salute ma discrimina e basta".

Tra i manifestanti soprattutto insegnanti, ma anche genitori e dipendenti pubblici. Tra i docenti c'era chi ha rinunciato alla cattedra di supplenza perché senza "certificato verde", chi ha spiegato di essere pronto a fare due tamponi alla settimana pur di lavorare. Buona parte del personale della scuola presente alla manifestazione ha aderito allo sciopero indetto da due sigle sindacali minori, quindi non è dovuto andare a scuola.

In provincia di Cuneo sono circa 350 gli addetti delle scuole (insegnanti, bidelli, personale amministrativo, tecnici) non il regola con il Green pass su quasi 10 mila persone. (ANSA).