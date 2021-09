Scuola: Cirio, servizio che va garantito non solo in città

(ANSA) - TORINO, 13 SET - "La scuola è un servizio che deve garantire efficienza non solo in una grande città, ma anche nei nostri piccoli comuni. Oltre a quello della ripartenza in sicurezza, grazie ai vaccini e al grande lavoro sui trasporti che abbiamo fatto, questo è il messaggio di quest'anno". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che per l'avvio dell'anno scolastico ha visitato nelle Valli di Lanzo le scuole di Viù e Ceres (Torino).

"La montagna ha bisogno di essere difesa - sostiene il governatore ricordando il bando lanciato per sostenere le persone che decidono di trasferirsi a vivere sui monti - La montagna non è solo poesia, per viverci servono soldi e servizi.

Le pluriclassi, che da qualcuno sono considerate un limite, sono un modo per salvare la scuola, oltre che una occasione di interscambio tra ragazzi". (ANSA).