Trent'anni di profumo, mostra multisensoriale a Venaria

(ANSA) - TORINO, 11 SET - "Il profumo è un elemento del benessere, imparentato con il sentimento della bellezza, della leggerezza, del sogno, del ricordo. Non a caso ci piacciono, anche se a livello inconscio, soprattutto i profumi che contengono note legate alla nostra infanzia. Elementi forse non facili da raccontare con una mostra fotografica anche se, stando all'entusiasmo del pubblico, forse un po' di siamo riusciti". Lo ha detto Ambra Martone, presidente dell'Accademia del Profumo, inaugurando al Castello della Mandria di Venaria Reale la quarta e ultima tappa della mostra multisensoriale 'Profumo 30 anni di emozioni' pensata per festeggiare i 30 anni dell'Accademia. Promossa in collaborazione con l'associazione Per Fumum, presieduta da Roberta Conzato, la mostra parla di essenze in un paese, l'Italia, in cui il 45% delle persone usa quotidianamente i profumi, anche più volte al giorno. "I profumi sono legati alla nostra storia personale, ma anche al Paese in cui viviamo - aggiunge Martone - e sono propri dell'Occidente: in Asia, per esempio in Giappone, sono considerati offensivi perché 'invadono' l'ambiente. In Cina ne fa uso il 2% delle persone. Il mercato sta però cambiando, anche qui: la gente, giovani compresi, cerca fragranze personalizzate, di nicchia, di qualità, ormai anche i grandi brand hanno creato apposite linee di eccellenza". Le 12 essenze naturali proposte in mostra sono accompagnate dalle immagini colte dall'obiettivo della fotografa Antonella Pizzamiglio che, proprio ispirata a loro, ha realizzato 12 scatti inediti con una camera digitale senza elaborazioni informatiche. "Un materiale davvero speciale, fotografie artistiche che immortalano l'impalpabile - conclude Martone - che non vogliamo vada disperso. E che proprio per questo metteremo in vendita, a fine mostra, presso le nostre aziende associate all'Accademia, per realizzare un progetto green di piantumazioni a Milano che presenteremo nei prossimi giorni".

(ANSA).