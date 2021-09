Tv: a Torino le riprese del docu-film su Arnoldo Mondadori

(ANSA) - TORINO, 10 SET - Sono in corso in questi giorni a Torino le riprese di Arnoldo Mondadori, docu-film di Rai Fiction sulla vita di uno dei più grandi editori italiani. Ad interpretarlo Michele Placido, impegnato in questi giorni tra piazza Carlo Alberto e via Bogino, nel centro del capoluogo piemontese che si conferma così set ideale per molte produzioni.

Prodotto da Gloria Giorgianni per Anele, il docu-film andrà in onda su Rai1, che dal 17 ottobre trasmette un'altra produzione realizzata a Torino, Cuori, fiction di 16 puntate che racconta la storia dei pionieri della cardiochirurgia ambientata in un ospedale Molinette ricostruito negli Studi Lumiq. (ANSA).