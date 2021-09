Manca, nuovo anno parte con un organico stabile

(ANSA) - TORINO, 10 SET - "La costruzione della 'scuola nuova', che guarda il futuro facendo tesoro di quanto imparato e sperimentato nel contesto pandemico e implementandolo in modo virtuoso ed efficace, ha bisogno di un corpo docente adeguato per numero e formazione. E sono felice di dire che sono state regolarmente completate le operazioni di avvio anno scolastico.

Finalmente si partirà con un organico stabile". Ad annunciarlo il direttore dell'Usr del Piemonte, Fabrizio Manca, nell'indirizzo di saluto alla comunità scolastica per l'avvio del nuovo anno.

"Nel 2021/2022, infatti - spiega -, le assunzioni in ruolo degli insegnanti sono state quasi il triplo rispetto al precedente anno e tutti i posti, anche quelli di sostegno, sono stati coperti prima dell'inizio delle lezioni, senza il cosiddetto 'balletto dei supplenti', fatto inedito che non accadeva da vent'anni. Finalmente, dunque, si partirà non solo con un organico stabile, garanzia di una continuità didattica fondamentale per un percorso armonico ed efficace sia sul piano relazionale che su quello degli apprendimenti - conclude -, ma con risorse aggiuntive per il recupero e rafforzamento della preparazione dei nostri giovani e per far fronte alle esigenze connesse alla pandemia". (ANSA).