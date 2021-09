F1: Mclaren a Monza con logo Sparco per 25 anni partnership

(ANSA) - TORINO, 08 SET - McLaren celebra i 25 anni di partnership con Sparco correndo a Monza con il logo dell'azienda sulla livrea del'auto. L'annuncio oggi in occasione della visita dei piloti di Formula 1 Lando Norris e Daniel Ricciardo all'head quarter dell'azienda specializzata nella produzione e distribuzione di componenti per auto e abbigliamento tecnico a Volpiano, nel Torinese.

Aldino Bellazzini, ad e presidente Sparco, ha donato i guanti celebrativi Arrow Biotech che i due piloti indosseranno a Monza nel weekend. "Visitare questo stabilimento è sempre emozionante - dice Mark Norris, Trackside Operations Director McLaren -.

Combattiamo ogni settimana per migliorarci".

Norris e Ricciardo hanno visitato lo stabilimento torinese vedendo tutte le fasi di lavoro di tute, sedili e abbigliamento sportivo Sparco. (ANSA).