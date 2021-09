Torino: sorteggio, Lo Russo e Damilano in fondo alla scheda

(ANSA) - TORINO, 06 SET - E' quello di Massimo Chiesi, candidato sindaco del Partito Comunista dei Lavoratori, il primo nome estratto dalla presidente della Commissione Elettorale Circondariale nel sorteggio per la composizione della scheda elettorale con cui i torinesi dovranno votare tra un mese.

Stefano Lo Russo e Paolo Damilano, candidati di centrosinistra e centrodestra, saranno invece al penultimo e all'ultimo posto.

Dopo Chiesi sono stati estratti i candidati sindaco Greta Giusi Di Cristina (Partito Comunista e Torino Città Futura), Paolo Alonge (lista 3V), Roberto Salerno (Mat - Movimento Ambientalista Torino) e Valentina Sganga (M5s, Europa Verde), quest'ultima al quinto posto. A seguire Lorenzo Varaldo (Divieto di Licenziare), Ivano Verra (Italexit, Noi Cittadini), Emilio Mazza (Lista Torino Capitale d'Europa Basta Isee), Davide Betti Balducci (Partito Gay, Partito Animalista Italiano), Ugo Mattei (Futura Torino) e Angelo D'orsi (Potere al Popolo, Partico Comunista Italiano e Sinistra in Comune, che raggruppa Rifondazione Comunista, Sinistra Anticapitalista, DemA e Torino Ecosolidale).

Il sorteggio prosegue ora per la posizione delle 30 liste a sostegno dei 13 candidati sindaco. (ANSA).