Comunali Torino, depositate 30 liste, 13 candidati sindaco

(ANSA) - TORINO, 04 SET - Si è chiuso con 30 liste, a sostegno di 13 candidati sindaco, il deposito delle candidatura per le elezioni amministrative di Torino. Ultimi a presentare la documentazione, la lista Torino Capitale d'Europa Basta Isee che candidano a primo cittadino Emilio Mazza. In attesa che l'ufficio elettorale completi gli accertamenti su tutte le liste, fra ieri e oggi sono state presentate quelle di Pd, Moderati, Sinistra Ecologista, Articolo 1, Lista Civica per Lo Russo, Torino Domani con candidato sindaco Stefano Lo Russo, Torino Bellissima, Lega, Forza Italia, Popolo della Famiglia, Fratelli d'Italia Sì Tav Sì lavoro, Progresso Torino per la candidatura di Paolo Damilano, M5s e Europa Verde a sostegno di Valentina Sganga. Per Angelo D'orsi depositate le liste Potere al Popolo, Partico Comunista Italiano e Sinistra in Comune, che raggruppa Rifondazione Comunista, Sinistra Anticapitalista, DemA e Torino Ecosolidale, per Greta Giusi Di Cristina il Partito Comunista e Torino Città Futura, per Ugo Mattei Futura Torino.

In campo anche il Mat - Movimento Ambientalista Torino che candida Roberto Salerno, Italexit e Noi Cittadini in appoggio a Ivano Verra e la lista 3V per la libertà vaccinale con Paolo Alonge. Infine, Lorenzo Varaldo con la lista Divieto di Licenziare, Emilio Mazza con Lista Torino Capitale d'Europa Basta Isee, Davide Betti Balducci per Partito Gay e Partito Animalista Italiano e Massimo Chiesi del Partito Comunista dei Lavoratori. (ANSA).