Incendi: brucia casa nel Cuneese, notte di lavoro per Vvf

(ANSA) - TORINO, 04 SET - Notte di lavoro per i Vigili del fuoco di Cuneo, Levaldigi e volontari di Busca (Cuneo), per l'incendio scoppiato nella tarda serata di ieri nel sottotetto di una casa a Busca in via Pes di Villamarina. L'ultimo piano dell'abitazione è andato completamente distrutto. (ANSA).