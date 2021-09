Scuola: Cirio, in Piemonte tamponi gratuiti per ripartenza

(ANSA) - TORINO, 03 SET - In Piemonte la Regione mette a disposizione del mondo della scuola la possibilità di fare tamponi gratuiti per il Covid in vista della riapertura. Il servizio sarà attivo dal 6 al 19 settembre, per garantire una "ripartenza pulita" delle attività scolastiche. Lo ha annunciato il governatore Alberto Cirio, presentando il Piano regionale Scuola Sicura, insieme agli assessori Elena Chiorino, Luigi Icardi e Marco Gabusi, responsabili rispettivamente di Istruzione, Sanità e Trasporti.

"Il nostro obiettivo è garantire le lezioni in presenza - ha sottolineato Cirio - e per questo dal 6 al 19 settembre prevediamo l'accesso gratuito agli hotspot regionali per tutto il mondo della scuola nel senso più estensivo. Ci sarà quindi la possibilità di avere tamponi gratuiti per studenti, docenti, personale scolastico, ma anche per chi lavora in una mensa scolastica". (ANSA).