Università: Scienze Gastronomiche, Biolatti nuovo rettore

(ANSA) - TORINO, 01 SET - Bartolomeo Biolatti, professore Ordinario di Patologia generale e Anatomia patologica veterinaria presso l'Università degli Studi di Torino, è stato nominato rettore dell'Università di Scienze Gastronomiche (Unisg).

"Dedicherò tutto il mio impegno - spiega - a guidare l'Ateneo di Pollenzo nei prossimi tre anni. L'Unisg che da oggi entra nel suo diciottesimo anno accademico, ha avuto un grande e costante sviluppo nel corso del tempo. L'approccio didattico interdisciplinare allo studio delle Scienze Gastronomiche ha consentito di formare specialisti della filiera alimentare e della cultura del cibo fortemente richiesti dal mercato del lavoro".

Nei prossimi anni "aumenteremo l'offerta didattica e potenzieremo la ricerca - prosegue Biolatti - anche attraverso nuove e più stringenti collaborazioni con il sistema universitario piemontese, nazionale e internazionale. Attiveremo un nuovo ciclo di Dottorato di ricerca inter-ateneo in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino sui temi del cibo nelle scienze umane, naturali e della vita. I viaggi didattici continueranno ad avere un ruolo centrale in tutti i percorsi formativi di UNISG. Continuerà e sarà potenziato il rapporto speciale con Slow Food e Terra Madre, sia quali fonti di ispirazione per futuri progetti di ricerca sia quali elementi di collegamento con le comunità locali di tutto il mondo e con le loro conoscenze e culture alimentari da studiare e preservare" (ANSA).