Ronaldo addio Juve, non sarà convocato

"Prima che mi facciate domande: ieri Cristiano mi ha comunicato che non ha intenzione di restare. Oggi non si è allenato, domani non sarà convocato, ora possiamo parlare della partita che è più importante": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia con queste parole la rottura con Ronaldo in conferenza stampa.