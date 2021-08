Covid: un decesso in Piemonte e ricoveri in aumento

(ANSA) - TORINO, 12 AGO - Salgono ancora i ricoveri da Covid in Piemonte, che nelle ultime 24 ore registra anche un decesso, ma risalente ai giorni scorsi, e 301 nuovi casi di persone risultate positive, pari all'1,9% dei 15.557 tamponi eseguiti. Il decesso comunicato oggi riguarda una donna di 75 anni; era stata vaccinata, ma era una paziente pluripatologica con un quadro clinico pregresso già serio.

Rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva sono 5 (+1), mentre quelli negli altri reparti sono 114 (+3). I guariti sono 216, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 3.166 (+80) e quelle attualmente positive 3.285 (+84).

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 372.311 positivi, 11.704 decessi e 357.322 guariti. (ANSA).