Scuola: Pd, troppi 25mila euro per le aule-container in Vco

(ANSA) - VERBANIA, 03 AGO - ''Quasi 25 mila euro al mese di spesa per i moduli-container esterni per gli alunni. Una spesa esagerata e sbagliata e una scelta della Provincia poco dignitosa nei confronti degli studenti del Cobianchi e dello Spezia''. Lo denuncia la segreteria provinciale del Pd che attacca la Provincia per la scelta di adottare ''dei moduli/container come risposta alle esigenze di spazi e di classi per le scuole superiori Cobianchi a Verbania e allo Spezia a Domodossola. Una risposta sbagliata data dalla Provincia del VCO. Da una parte non si conoscono i tempi e le modalità di consegna, dall'altra i costi sembrano essere molto alti per delle scelte ritenute per di più provvisorie''.

Il consigliere delegato Albertella ha riferito di una cifra di circa tremila euro al mese per ogni singolo modulo affittato, che si traduce in quasi 25 mila euro al mese. ''Per quanto tempo? Mesi? Anni? - si chiede il Pd - .Tanti, troppi soldi per una soluzione precaria e provvisoria, con la Provincia che poi, dichiara di non avere soldi!''. (ANSA).