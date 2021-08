Piemonte: ok Consiglio regionale a rendiconto Regione 2020

(ANSA) - TORINO, 03 AGO - Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il rendiconto 2020 della Regione.

Il documento, illustrato oggi in Aula dal relatore Federico Perugini (Lega), è stato parificato dalla Corte dei Conti il 28 luglio. Le entrate complessive sono state di circa 14,8 miliardi, di cui 9,9 di natura tributaria, e le spese complessive di circa 14,7 miliardi.

"Con la parifica - ha sottolineato Perugini - la Corte dei Conti ha validato un buon lavoro, sia di carattere tecnico sia di carattere politico, soprattutto in un anno in cui il bilancio è stato messo a dura prova dal periodo pandemico. Nonostante la pandemia, i risultati che sono stati raggiunti, e soprattutto il buon esito delle spese legate alla questione sanitaria, hanno dato un buon esito". (ANSA).