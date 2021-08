Pichetto, il Mise è al lavoro per il rilancio del Piemonte

(ANSA) - TORINO, 03 AGO - "Il Mise stia lavorando per definire una strategia di politica industriale volta ad individuare i provvedimenti necessari per il rilancio dell'area piemontese", Lo afferma il viceministro dello Sviluppo Economico Gilberto PIchetto, dopo l'incontro con il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, la sindaca di Torino Chiara Appendino e il vicepresidente del Senato Anna Rossomando.

"Terremo in considerazione - spiega Pichetto - il vantaggio di avvalersi delle potenzialità del territorio in termini di competenze scientifiche, infrastrutture e professionalità esistenti, dalle università alle imprese, alle lavoratrici e ai lavoratori. Aerospazio, intelligenza artificiale, automotive, progetto Intel - ha aggiunto - sono i temi su cui siamo pronti per arrivare già a settembre con proposte concrete. Torino resta la candidata più autorevole per tutto il settore automotive, non solo per Intel". Pichetto ha aggiunto che "c'è l'impegno ad aprire un dialogo con Stellantis". in relazione all'impegno per il Piemonte. (ANSA).