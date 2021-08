Torino: salvò Sindone da incendio, si candida con i Moderati

(ANSA) - TORINO, 02 AGO - Il suo nome è legato al terribile incendio che nel 1997 devastò la Cappella del Guarini dove, grazie al suo intervento, la Sindone non andò distrutta. Ora Mario Tramatore, l'ex vigile del fuoco che portò in salvo il sacro lino, scende in politica e si candida alle elezioni amministrative con i Moderati.

"Tramatore è un uomo coraggioso - sottolineano il leader del partito Gisocmo Portas e gli esponenti torinesi Carlotta Salerno e Silvio Magliano -, che dopo la pensione ha continuato a impegnarsi per la città, guidato dalla fede. Per le prossime elezioni amministrative farà parte della nostra lista e questo ci riempie d'orgoglio". (ANSA).