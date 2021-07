Tokyo, Ornavasso in festa per Elisa Longo Borghini

(ANSA) - ORNAVASSO, 31 LUG - Festa a sorpresa per Elisa Longo Borghini oggi a Ornavasso (VCO), suo paese natale. Medaglia di bronzo nella prova su strada in linea femminile alle Olimpiadi di Tokyo, la campionessa di ciclismo si è trovata gran parte del paese della Bassa Ossola ad aspettarla. Per lei un mazzo di fiori, rigorosamente tricolore, e un quadro di un artista locale. Longo Borghini ha pedalato sulla ciclabile insieme ai suoi amici e tifosi. "E' stato bello sentire il calore della mia Ornavasso. Io sono orgogliosa delle mie radici, sono orgogliosa di essere ornavassese e non lo nascondo", ha commentato Elisa.

