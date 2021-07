Covid: intensive Piemonte, da tre a sei pazienti in 3 giorni

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - Raddoppiano nell'arco di tre giorni i ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus in Piemonte, anche se il numero dei pazienti resta ancora basso.

Rispetto ai tre di mercoledì, sono sei (+1 rispetto a ieri) quelli segnalati oggi dall'Unità di crisi, che registra invece un calo dei ricoveri negli altri reparti, in tutto 69 (-3). I nuovi positivi sono 229, lo 0,9% dei 24.641 tamponi eseguiti, di cui 97 asintomatici (42,4%). Ancora fermi i decessi, ed è il diciassettesimo giorno consecutivo senza morti, i nuovi guariti sono 76. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.302 (+155), gli attualmente positivi 2.377 (+153).

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 369.855 positivi, 11.699 decessi e 355.779 guariti. (ANSA).