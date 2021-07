Piemonte accelera vaccini tra giovani, in arrivo 20mila Moderna

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - Il Piemonte accelera sulla vaccinazione dei giovani tra i 12 e i 19 anni. Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, ha accolto la richiesta del presidente Alberto Cirio e nel mese di agosto invierà 20 mila dosi in più di Moderna per accessi diretti e open days dedicati ai giovanissimi. L'obiettivo è di completare la somministrazione di almeno una dose per tutti gli aderenti di questa fascia d'età prima dell'inizio della scuola. (ANSA).