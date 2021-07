Vaccini: Piemonte, oltre 87% personale scuola ha aderito

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - In Piemonte oltre l'87% del personale scolastico ha aderito alla campagna vaccinale, a fronte dell'obiettivo dell'85% dato alle Regioni dalla struttura commissariale del generale Figliuolo. Gli aderenti sono stati infatti 105 mila su un target potenziale di 120 mila.

Di questi 93.300 hanno già ricevuto una dose, e 82.300 hanno completato il ciclo vaccinale. Sono quindi già completamente immunizzati il 78,3% degli aderenti e il 68,5% della platea potenziale, formata dal personale docente e non docente delle scuole del Piemonte. I dati sono stati diffusi oggi all'hub Lavazza di Torino dalla Regione, che ha presentato il proprio Piano Scuola Sicura, in vista della riapertura a settembre.

(ANSA).