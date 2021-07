Nedved: "Allegri ha fame di vittorie, CR7 torna lunedì"

(ANSA) - TORINO, 24 LUG - "Si vede che l'allenatore ha grande fame di vittorie: è carico e motivato, speriamo porti titoli come nei precedenti cinque anni". Così il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, a proposito dell'allenatore Massimiliano Allegri. E su Cristiano Ronaldo: "E' stato convocato per lunedì 26, torna qui e rimarrà con noi", dice il n.2 bianconero.

Infine, sulla questione rinnovi. "Il procuratore di Dybala arriverà nei prossimi giorni e ci sarà un incontro - svela Nedved, ai microfoni di Sky - mentre Chiellini è in vacanza: ci siamo sentiti, diamogli il tempo di recuperare e poi ne parleremo". (ANSA).