Stellantis: Comau con Ilika per batterie allo stato solido

Comau sviluppa una strategia di automazione e una linea di produzione delle batterie Goliath di Ilika volta ad accelerare la rivoluzione green del settore automobilistico. L'obiettivo iniziale è quello di aumentare la produzione delle celle allo stato solido di Ilika, da 1kWh alla settimana a 10kWh alla settimana, presso la sua struttura pilota. Comau condurrà inoltre uno studio di fattibilità del processo tecnologico del cliente per la produzione delle batterie allo stato solido Goliath e svilupperà una strategia di produzione scalabile e conveniente per aiutarlo a raggiungere livelli di produzione in serie.

Poiché Goliath è una tecnologia di nuova generazione, Comau utilizzerà le sue consolidate capacità di progettazione e le sue competenze nel campo delle batterie per proporre all'azienda una soluzione innovativa che risponda ai requisiti unici del progetto.

"Siamo onorati di collaborare con Ilika per aiutarla a ridurre il divario tra la produzione di prototipi e la produzione commerciale di batterie di nuova generazione", sottolinea John Coombes, amministratore delegato di Comau Uk.

"Questo progetto rappresenta un'entusiasmante opportunità di collaborare con gli esperti Comau per la realizzazione di una strategia di produzione forte e scalabile per le nostre batterie allo stato solido Goliath" aggiunge Graeme Purdy, ceo di Ilika.

