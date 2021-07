Russi (M5s), resterò al servizio della città

(ANSA) - TORINO, 21 LUG - "È stata una bella esperienza in cui entrambi abbiamo dato il massimo, esattamente come abbiamo fatto in questi ultimi cinque anni in Sala Rossa. Ed è quello che continueremo a fare, ognuno nei rispettivi ruoli. Io sono e continuerò ad essere al servizio di Torino e dei cittadini".

Questo il commento di Andrea Russi, sfidante di Valentina Sganga per la candidatura a sindaco di Torino per il Movimento 5 Stelle. "Faccio le mie congratulazioni a Valentina Sganga - scrive su Facebook -. Grazie a tutte e tutti coloro che mi hanno dato il loro sostegno e grazie a chi ha reso possibile questa esperienza". (ANSA).