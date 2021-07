Torino, candidato sindaco M5s sarà scelto con una votazione

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - Il Movimento 5 Stelle torinese sceglierà il suo candidato o candidata sindaco con una votazione. Sarebbe questa, a quanto si apprende, la decisione presa nelle ultime ore dopo un confronto con i vertici locali.

Il tema sarà discusso questa sera nell'assemblea degli attivisti e la votazione, alla quale potranno partecipare gli iscritti al M5s residenti a Torino, si dovrebbe svolgere sulla nuova piattaforma a partire dal 16 luglio.

Finora i 5 Stelle torinesi hanno lavorato per trovare una sintesi fra i due nomi in lizza, la capogruppo in Comune Valentina Sganga e il presidente della Commissione consiliare Commercio Andrea Russi. Strada che era stata indicata come preferibile anche nell'ultima riunione alla quale avevano preso parte anche Giuseppe Conte e Vito Crimi, ma che sembrerebbe essere ora difficilmente percorribile alla luce della situazione del Movimento a livello nazionale, in continua evoluzione. Per questo, per dare legittimità al candidato o candidata che verrà designato, si sarebbe deciso di scegliere attraverso una votazione. (ANSA).