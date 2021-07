Piemonte punta su automotive e aerospazio, 140mln sul Prri

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - I rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'accordo di programma sul 'Progetto di riconversione e riqualificazione industriale"'(Prri) dell'area di crisi industriale di Torino, che contempla nuovi investimenti concentrati su automotive e aerospazio, si sono incontrati oggi in Regione per fare il punto sull'iniziativa. Nei prossimi anni saranno investiti sul Prri 50 milioni di euro di provenienza statale, più 60 milioni provenienti dalla nuova programmazione della Regione, più altri 30 già stanziati dalla Regione, spalmati a metà sui due settori.

Prevista la creazione di un grande polo di ricerca applicata, formazione e trasferimento tecnologico dedicato alla mobilità sostenibile (Smtc), e di una Città dell'aerospazio, in cui produrre innovazione, competenze e trasferimento tecnologico.

Il progetto coinvolge Regione Piemonte, Comune, Politecnico, Università, Camera di Commercio e Unione Industriale di Torino, Api, Cim 4.0, il Distretto aerospaziale piemontese e Tne.

"Questi progetti - rimarca l'assessore all'Industria della Regione Piemonte, Andrea Tronzano - rappresentano la chiave di volta del ritorno del Piemonte a essere protagonista e locomotiva in Italia. I soldi sono tanti, siamo di fronte a una grandissima scommessa: sarà un lavoro molto impegnativo, per le istituzioni e per le imprese". (ANSA).