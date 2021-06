Covid: variante Delta, in Piemonte otto casi accertati

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Sono otto i casi di variante Delta identificati dai primi di maggio ad oggi in Piemonte. Si tratta di sei italiani e due stranieri asintomatici o con sintomi di non particolare gravità. Tutti già guariti, o in via di guarigione, i loro contatti sono in quarantena. Lo rende noto la Regione Piemonte.

I casi sono stati registrati nell'area metropolitana di Torino e nelle province di Cuneo, Novara e Biella, dove i casi accertati come variante Delta sono al momento due, mentre un altro caso è ancora in fase di accertamento. Si tratterebbe di persone risultate positive dopo una cena al santuario di San Giovanni d'Andorno, da più di cinque secoli punto di riferimento spirituale e identitario dell'Alta Valle del Cervo, che ha sospeso le attività turistico-religiose.

L'Asl di Biella ha avviato il tracciamento per verificare la diffusione del virus e i laboratori di Candiolo (Torino) seguono l'evolversi della variante. "Tutti i casi individuati finora - spiega ancora la Regione - sono emersi grazie al potenziamento dell'attività di contact tracing e agli approfondimenti diagnostici avviati. Le attività di ricostruzione delle catene di trasmissione e di indagine e screening dei contatti svolte dai Sisp stanno permettendo di contenere la diffusione del virus". (ANSA).