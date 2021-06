Giustizia: il procuratore di Asti va in pensione

(ANSA) - ASTI, 25 GIU - Il procuratore di Asti, Alberto Perduca, va in pensione. Lunedì sarà l'ultimo giorno di lavoro per il magistrato torinese, a lungo in forza all'Olaf, l'agenzia antifrode di Bruxelles e poi a capo di Eulex, la missione che gettò le fondamenta del nuovo Stato kosovaro. Prima di arrivare ad Asti, nel 2016, coordinava a Torino il dipartimento Antiterrorismo e riciclaggio di fondi provento di attività criminali.

Perduca ha salutato oggi collaboratori, avvocati, giornalisti e forze dell'ordine per un saluto. "Dopo 42 anni e tanti cambiamenti - osserva - la giustizia e la magistratura sono ancora in crisi, ultimamente anche di credibilità. Ma la positiva esperienza di Asti mi fa ben sperare che il nostro Paese non sia condannato ad una giustizia inerte".

Per il procuratore generale del Piemonte, Francesco Saluzzo, Perduca è un magistrato "che ha dato tantissimo, forte della sua competenza internazionale e dei suoi studi, con un equilibrio e una sobrietà impermeabile fin da giovane. Una cifra che lo ha sempre contraddistinto. Un giorno triste, perdiamo un procuratore di straordinario valore, un punto di riferimento.

Questa città perde un interprete della giustizia".

Con la pensione, Perduca sarà sostituito dal facente funzioni Vincenzo Paone, procuratore aggiunto, emozionato nel passaggio di testimone. "Il suo equilibrio è stato determinante e il suo stile lo ha contraddistinto anche nei momenti più difficili - ha detto di Perduca - Ci ha governato in modo autorevole senza forzature e imposizioni". (ANSA).