Sorprende ladri in casa e viene ucciso, funerali a Piossasco

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - La chiesa dei Santi Apostoli di Piossasco (Torino) era gremita questa mattina per i funerali di Roberto Mottura, l'architetto di 49 anni ucciso lo scorso 9 giugno durante un tentativo di rapina nella sua abitazione da due malviventi che sono poi fuggiti. In prima fila la moglie Laura e il figlio Tommaso, i parenti e gli amici di sempre che con lui condividevano la passione per la mountain bike.

"Roberto ha coltivato nella famiglia un grande sogno, l'amore per i valori della vita con le persone che hanno condiviso con lui le stesse attese e speranze - ha detto nella sua omelia il parroco, don Giacomo Garberò -. Il sogno ci ricorda che il meglio deve ancora venire. Il sogno che Dio ha messo nel suo cuore non è una meta irraggiungibile. Il sogno di una società più umana e fraterna trova infatti il suo compimento nella resurrezione. Ora Roberto, dal cielo veglia su tutti noi".

La salma è stata accompagnata al tempio crematorio di Piscina. (ANSA).