Sindacalista investito: domiciliari a camionista arrestato

(ANSA) - NOVARA, 21 GIU - Arresti domiciliari per Alessio Spaziano, il camionista 25enne arrestato venerdì per aver investito e ucciso con il suo camion, a Biandrate (Novara), il sindacalista Adil Belakhdim. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza di convalida dell'arresto svoltasi questa mattina nel carcere di Novara.

L'interrogatorio nel carcere di Novara è durato per circa tre ore, durante le quali il camionista ha ricostruito quanto accaduto venerdì mattina, all'ingresso del centro distribuzione Lidl di Biandrate. Il giovane si è detto più volte dispiaciuto e ha precisato che non aveva intenzione di investire nessuno.

"Il mio assistito ha fornito la massima collaborazione", ribadisce il suo legale, Gabriele de Juliis. Spaziano è accusato di omicidio stradale e resistenza. (ANSA).