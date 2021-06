Cottino Social Impact ospita StemDays per parità di genere

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - StemDays, un progetto di Fondazione Human+ a sostegno della parità di genere a cui hanno aderito 23 istituti scolastici della Città Metropolitana di Torino, verrà ospitato al Cottino Social Impact Campus, da oggi 21 giugno fino al 2 luglio 2021.

Si tratta di un camp gratuito rivolto a 40 ragazze di terza e quarta superiore, interessate a migliorare sé stesse e curiose di scoprire le tecnologie che stanno cambiando il mondo, le ragazze sono state selezionate tra 100 candidature pervenute. Un grande laboratorio di esperienza e formazione in 8 tappe che toccheranno le discipline più ricercate dal mondo del lavoro - Science, Technology, Engineering, Mathematics - corredate da uno specifico programma di empowerment personale.

"Fondazione Human + da quest'anno inizia un nuovo corso tutto a sostegno della parità di genere. Stemdays è il primo progetto di un percorso al femminile che ci vedrà impegnati per 10 anni sul territorio torinese in attività di empowerment e avvicinamento alle tecnologie. Negli anni ne misureremo l'efficacia e i futuri risvolti nel mondo del lavoro" dice Patrizia Ghiazza, presidente della Fondazione Human+. (ANSA).